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Синоптики сообщили о теплой погоде в Москве 24 января

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о теплой погоде в Москве 24 января
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во вторник, 24 января, в столичном регионе ожидается пасмурная погода без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 2–7 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 3–8 градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 1–2 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

На этой неделе жителей столицы ожидает небольшой мороз, ближе к выходным количество осадков может увеличиться. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По прогнозу эксперта, температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне между 2–7 градусами ниже нуля. Ночью столбики термометров будут опускаться до отметок минус 6–11 градусов. По словам Поздняковой, такие показатели близки к климатической норме.

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