Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны: Российские дроны вычисляют иностранных наемников по телефонам

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Российские дроны вычисляют иностранных наемников по телефонам
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Операторы БПЛА при помощи бортового оборудования дронов вычисляют иностранных наемников на Украине по зарубежным номерам телефонов. Это следует из видео Министерства обороны РФ, опубликованного на сайте ведомства.

На видео показана распаковка и сборка БПЛА, его подготовка к старту, вылет, выполнение задачи, управление дроном операторами, рассылка сообщений на телефоны противника и возвращение.

— В зоне спецоперации обнаружили объект. Принадлежность — страна Чехия. Отдали координаты в центр, по нему отработали. Разведка подтвердила, что это было скопление наемников. Цели были уничтожены, — рассказал командир отделения БПЛА с позывным Старый.

Он сообщил, что оборудование беспилотника «Орлан-10» позволяет обнаруживать абонентов связи стандартов GSM и LTE.

Российские войска освободили населенный пункт Краснополье в ДНР. Об этом 23 января сообщили в Министерстве обороны. В ходе боев военные ликвидировали более 60 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Украина Спецоперации Армия Россия Беспилотники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте