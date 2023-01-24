Минобороны: Российские дроны вычисляют иностранных наемников по телефонам

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Операторы БПЛА при помощи бортового оборудования дронов вычисляют иностранных наемников на Украине по зарубежным номерам телефонов. Это следует из видео Министерства обороны РФ, опубликованного на сайте ведомства.

На видео показана распаковка и сборка БПЛА, его подготовка к старту, вылет, выполнение задачи, управление дроном операторами, рассылка сообщений на телефоны противника и возвращение.

— В зоне спецоперации обнаружили объект. Принадлежность — страна Чехия. Отдали координаты в центр, по нему отработали. Разведка подтвердила, что это было скопление наемников. Цели были уничтожены, — рассказал командир отделения БПЛА с позывным Старый.

Он сообщил, что оборудование беспилотника «Орлан-10» позволяет обнаруживать абонентов связи стандартов GSM и LTE.

Российские войска освободили населенный пункт Краснополье в ДНР. Об этом 23 января сообщили в Министерстве обороны. В ходе боев военные ликвидировали более 60 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и Д-30.