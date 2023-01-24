Рогозин сообщил, что две версии боевого робота «Маркер» опробуют в зоне СВО

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Разведывательную и ударную версии боевого робота «Маркер» опробуют в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказал бывший глава Роскосмоса, руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

— Сейчас мы отрабатываем две версии этого робота. Первая — это разведывательный комплекс. Он работает с так называемым подвесным дроном. Второй — это боевой вариант, — сообщил он.

Боевая версия робота может оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, спаренным тяжелым пулеметом и другим оружием, добавил Рогозин.

Он уточнил, что подвесной беспилотник работает на силовом кабеле, который идет к разведывательной версии робота. Дрон поднимается в небо и обеспечивает видимость до 20 километров, передает РИА Новости.

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