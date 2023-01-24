Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рогозин сообщил, что две версии боевого робота «Маркер» опробуют в зоне СВО

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Рогозин сообщил, что две версии боевого робота «Маркер» опробуют в зоне СВО
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Разведывательную и ударную версии боевого робота «Маркер» опробуют в зоне спецоперации на Украине. Об этом рассказал бывший глава Роскосмоса, руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

— Сейчас мы отрабатываем две версии этого робота. Первая — это разведывательный комплекс. Он работает с так называемым подвесным дроном. Второй — это боевой вариант, — сообщил он.

Боевая версия робота может оснащаться противотанковыми ракетными комплексами, спаренным тяжелым пулеметом и другим оружием, добавил Рогозин.

Он уточнил, что подвесной беспилотник работает на силовом кабеле, который идет к разведывательной версии робота. Дрон поднимается в небо и обеспечивает видимость до 20 километров, передает РИА Новости.

Операторы российских БПЛА вычисляют иностранных наемников на Украине по зарубежным номерам сотовых телефонов. Это следует из видео Минобороны России. Бортовое оборудование беспилотника «Орлан-10» позволяет обнаруживать абонентов связи стандартов GSM и LTE.

Дмитрий Рогозин Спецоперации Армия Россия Роботы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте