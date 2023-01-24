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Москва сэкономила почти 60 миллиардов рублей на экспертизе цен в госзакупках в 2022 году

Лейла Алиева
Город
Москва сэкономила почти 60 миллиардов рублей на экспертизе цен в госзакупках в 2022 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Технология формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д)), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок, позволила в 2022 году сэкономить столице около 60 миллиардов рублей. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы Мария Багреева во вторник, 24 января.

— В 2022 году эксперты выдали свыше пяти тысяч заключений. Заявленная сумма закупок составила за год более 1,1 триллиона рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить почти 60 миллиардов рублей бюджетных средств, — рассказала она.

По словам министра, в прошлом году было организовано более тысячи консультаций и серия семинаров по вопросам экспертизы НМЦК(Д), а также созданы чат-боты и информационная база, которые помогают разобраться в подготовке к проведению экспертизы. Это позволило снизить долю отклоняемых заявок госзаказчиков на экспертизу с 70 до 40 процентов.

До этого стало известно, что за прошедший 2022 год число предпринимателей на столичном Портале поставщиков увеличилось более чем на 43 тысячи. Наиболее активно на портале регистрировались предприниматели из Москвы, их число увеличилось на 16,6 тысячи.

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