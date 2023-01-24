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Капремонт дома 1955 года постройки завершили в районе Покровское-Стрешнево

Лейла Алиева
Город
Капремонт дома 1955 года постройки завершили в районе Покровское-Стрешнево
Фото: Фонд капитального ремонта Москвы
Москва, улица Свободы, 16 Карта всех событий

Завершились работы в рамках городской программы капремонта жилого фонда в доме № 16 по улице Свободы, возведенного в 1955 году. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы во вторник, 24 января.

— Для того чтобы восстановить первозданную красоту дома, мы создали уникальный проект проведения работ. Специалисты подобрали качественные отечественные материалы и современные технологии, — рассказал заместитель гендиректора фонда Владимир Кожиченков.

Работы проходили в несколько этапов. Для начала специалисты расчистили плоскости от накопившихся загрязнений и промыли их. После этого нанесли антигрибковую защиту на места намокания, а поврежденную в процессе многолетней эксплуатации кирпичную кладку отремонтировали. После этого обновили штукатурный слой и окрасили фасад.

В рамках проведенных работы также были отремонтированы балконные плиты, заменены старые окна в местах общего пользования на пластиковые. По окончании капремонта были установлены двери выходов в техническое помещение крыши и слуховые окна.

Еще один дом был обновлен на улице Волхонке, дом 7/6. Объект, как уточняется, был возведен в 1917 году по проекту архитектора Н. Г. Лазарева.

капремонт Район Покровское-Стрешнево Москва
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