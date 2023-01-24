Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Новый курс об оказании первой помощи появился в «Школе родственного ухода». Об этом во вторник, 24 января, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Павел Келлер.

— Уже год мы даем москвичам возможность научиться правильно заботиться о пожилых или ослабленных родственниках, поддерживать комфортный психологический климат в семье. За это время мы получили около тысячи заявок на обучение, — рассказал он.

Чаще всего горожане выбирают темы о правильном перемещении подопечного, гигиенических процедурах для малоподвижного человека и психологическом комфорте в семье. В свою очередь новый курс является дополнением к уже существующим программам «Домашний уход за малоподвижным человеком» и «Деменция: оценка, подходы, повышение качества жизни».

Участникам расскажут, как быстро оказать первую помощь в критических ситуациях дома, а также как помочь человеку при инфаркте, инсульте и сердечном приступе, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в столице разработали алгоритмы для оказания онкопомощи пациентам. Конкретно прописанные маршруты называются клиентские пути. Они охватывают все стадии — от диагностики онкологического заболевания до окончания наблюдения при выздоровлении пациента. Подробнее о том, как город помогает людям с онкологией, — в материале «Вечерней Москвы».