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«Глаза не могу открыть»: Семенович пожаловалась на приступ аллергии из-за нарощенных ресниц

Лейла Алиева
Общество
«Глаза не могу открыть»: Семенович пожаловалась на приступ аллергии из-за нарощенных ресниц
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о приступе аллергии из-за наращивания ресниц. При этом такая реакция на клей для ресниц у нее уже не в первый раз, однако желание выглядеть эффектно, все же, победило.

— Я сегодня должна выглядеть красиво, буду выступать на свадьбе у прекрасных ребят, которые решили связать свои жизни. И видите что случилось? Даже глаза не могу открыть, — поделилась она на своей личной странице в социальных сетях.

Один глаз знаменитости был полностью закрыт, нос заложен и болело горло. Однако уже через несколько часов певица справилась с приступом аллергии и вышла на сцену.

Недавно Семенович рассказала о секрете своего похудения. По ее словам, она привнесла в свою жизнь физическую активность после того, как переболела коронавирусом в третий раз. При этом беговая дорожка находится у нее прямо дома, а на спорт Семенович тратит почти полтора часа в день.

До этого певица рассказала, что больше не боится остаться без семьи. Знаменитость считает, что создавать семью нужно только тогда, когда ты уверен, что она будет счастливой.

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