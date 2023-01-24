Затоптавшего сторожа верблюда застрелили в Омской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Омской области

Верблюда, который насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе в Омской области, застрелили по инициативе хозяина. Об этом во вторник, 24 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

— Насколько известно, стрелял не сам, в соседней деревне он нанял каких-то мужчин. Один из них застрелил верблюда из охотничьего ружья. Если животное принадлежит ему, то он имеет на это право. Это как если бы он своего быка застрелил или барана, — приводит агентство слова источника.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 21 января недалеко от деревни Приозерки Тюкалинского района Омской области. Сторож должен был перегнать верблюдов, которых разводят на территории базы, в загон, но одно из животных напало на мужчину.