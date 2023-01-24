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Приметы и советы

«Живой продукт»: как выбрать качественную сметану

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как выбрать качественную сметану
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Большинство покупателей при выборе сметаны ориентируются на сниженный ценник, чтобы сэкономить, но не лишить себя вкусного продукта. Однако специалисты предупреждают: привлекательная цена не всегда залог хорошего качества, особенно если речь идет о молочных продуктах. Как правильно выбирать сметану, на что обращать внимание и как не попасть на уловки маркетологов, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила пищевой технолог Мария Саликова.

По ее словам, качественная сметана должна иметь соответствующую надпись.

— Если на упаковке написано нечто вроде следующей формулировки: «сметанный продукт» или «сметанка» — это признак того, что перед вами микс из непонятных продуктов с дешевым сырьем, — пояснила Саликова, — На качественном продукте должна быть надпись одна — «сметана».

Это касается как отечественных, так импортных продуктов. Хорошо, если последний имеет еще и ГОСТ, отметила эксперт.

— В составе правильного и натурального продукта значатся только сливки и закваска. Любые иные добавки, даже обычное молоко, делают этот вид кисломолочки менее полезным и менее качественным. То есть любые лишние элементы превращают сметану просто в загустевшую молочную массу, — подчеркнула технолог.

Кроме того, не стоит реагировать на надписи, которые оставляют производители на упаковке.

— Часто любят писать о том, что продукт натуральный на все 100 процентов. Это уловка маркетологов, чтобы завлечь больше клиентов. Что хуже всего, такие фразы используют практически все — даже создатели самого низкосортного продукта, ведь эти надписи никак не регламентируются законодательством, к сожалению, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Еще один пункт, который позволит выбрать более качественный продукт, — это срок годности сметаны. Стоит запомнить, что настоящая сметана не может храниться более двух недель. Следовательно, у «живого» классического и натурального продукта срок годности 14 дней, заключила спикер.

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