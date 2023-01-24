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Приметы и советы

Назван топ-3 самых полезных для суставов каш

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Назван топ-3 самых полезных для суставов каш
Фото: shutterstock

Крупы содержат полезные вещества, которые необходимы для здоровья суставов. Поэтому стоит внести разнообразие в свой рацион и периодически варить каши. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог посоветовала чаще готовить пшенку. В ней содержится марганец, который участвует в синтезе коллагена, снижает воспаление, окислительный стресс.

Льняная каша богата омега-3 жирными кислотами, хотя все привыкли считать источником этого полезного вещества рыбу. Такую крупу стоит потреблять пару раз в неделю.

По словам Соломатиной, чтобы формировался хрящ, необходим кремний, так как в хряще есть коллаген. Также кремний помогает усваиваться другим полезным элементам. Кремния много в ячневой крупе, передает Life.ru.

Ранее Елена Соломатина рассказала, какие фрукты лучше не хранить рядом. По словам специалиста, лучше отказаться от совместного хранения яблок и апельсинов. Между ними запускаются процессы созревания, а затем гниения, передает ФАН.

До этого эксперты назвали продукт, который идеально дополнит овсянку, разгонит метаболизм и поможет похудеть.

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