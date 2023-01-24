Пушилин освободил Иващенко от должности главы администрации Мариуполя

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин освободил Константина Иващенко от должности главы администрации Мариуполя. Об этом говорится в указе главы республики.

Новым мэром города назначен бывший глава Новоазовского района Олег Моргун, сообщает сайт Пушилина.

В январе Пушилин сообщил, что перенос административного центра ДНР из Донецка в Мариуполь не планируется. До этого в Сети распространилась информация о якобы переносе столицы ДНР в Мариуполь после завершения восстановления города.

В ноябре 2022 года Пушилин заявил, что населенные пункты Старый Крым, Сартана, Талаковка и Гнутово в ДНР передадут под административное управление Мариуполя.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав новых регионов Российской Федерации. Согласно указам, врио губернатора Херсонской области назначен Владимир Сальдо, Запорожскую область временно возглавил Евгений Балицкий, а Луганскую народную республику (ЛНР) — Леонид Пасечник. Глава государства назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы ДНР.