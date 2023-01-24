Фелинолог Малых рассказал, как подобрать корм для кошки

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Любящие владельцы всегда стараются подобрать для своего кота самый лучший корм. Но выбор так велик, что легко запутаться. Как сделать правильный выбор, рассказал фелинолог Виталий Малых.

Эксперт пояснил, что нужно внимательно изучить состав перед покупкой. Кошка — хищное животное и должна получать нужное количество белка, потому содержание углеводов в корме не должно превышать 40 процентов. Также корм для взрослого животного должен содержать примерно 0,5 г кальция, от 0,3 г фосфора.

Важно, чтобы производитель указывал источник белка. Ведь многие кошки подвержены аллергиям.

Хорошо, если состав корма описан подробно, в процентном соотношении, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее первый зампредседателя Комитета ГД по экологии Владимир Бурматов сообщил, что следует запретить калечащие животных операции типа онихэктомии (удаление когтей кошкам). Соответствующий проект рассмотрят в комитете по экологии, передает «Царьград».

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