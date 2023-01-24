Мишустин утвердил правила сдачи итоговых экзаменов для российских школьников за рубежом

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Российские власти утвердили правила и особенности сдачи итоговых экзаменов в 2023 году для российских школьников за рубежом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Российские школьники, которые учатся за границей и не смогут пройти Государственную итоговую аттестацию (ГИА) из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных иностранных государств, получат документы об образовании на основе промежуточной аттестации, — говорится в сообщении.

Утвержденные правила будут касаться учеников, проживающих за границей. Помимо этого, это постановление затронет детей, учащихся в школах при посольствах, а также обучающихся дистанционно или находящихся на семейном обучении, сообщает сайт правительства.

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Также в России объявили даты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам. Так, первыми в 2023 году выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии.