Пушилин: ВСУ могут попасть в Артемовск только по одной дороге

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут попасть в город Артемовск только по одной дороге, так как остальные пути для них перерезаны. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник, 24 января.

— Опять же, нужно аккуратно здесь говорить, согласно утверждениям украинских ресурсов, мы тоже мониторим, что происходит, осталась буквально одна дорога, которая позволяет (войскам Украины — прим. «ВМ») относительно безопасно попасть в Артемовск, — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Пушилин добавил, что на текущий момент в Артемовске продолжатся тяжелые бои. Украинские военные оказывают сопротивление, а для поддержки им перебрасывают дополнительные резервы и технику.

До этого издание Der Spiegel сообщило, что Федеральная разведывательная служба Германии представила доклад о ситуации на Украине, в котором говорится о крупных потерях украинской армии в районе Артемовска. На брифинге, по информации издания, прозвучали трехзначные числа погибших.