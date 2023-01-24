Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пушилин: ВСУ могут попасть в Артемовск только по одной дороге

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин: ВСУ могут попасть в Артемовск только по одной дороге
Фото: vk/pushilindenis

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут попасть в город Артемовск только по одной дороге, так как остальные пути для них перерезаны. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин во вторник, 24 января.

— Опять же, нужно аккуратно здесь говорить, согласно утверждениям украинских ресурсов, мы тоже мониторим, что происходит, осталась буквально одна дорога, которая позволяет (войскам Украины — прим. «ВМ») относительно безопасно попасть в Артемовск, — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Пушилин добавил, что на текущий момент в Артемовске продолжатся тяжелые бои. Украинские военные оказывают сопротивление, а для поддержки им перебрасывают дополнительные резервы и технику.

До этого издание Der Spiegel сообщило, что Федеральная разведывательная служба Германии представила доклад о ситуации на Украине, в котором говорится о крупных потерях украинской армии в районе Артемовска. На брифинге, по информации издания, прозвучали трехзначные числа погибших.

Украина Денис Пушилин ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте