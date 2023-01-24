Водонапорную башню на месте бывшей мануфактуры «Йокиш» восстановят
Специалисты вернут исторический вид водонапорной башне, которая расположилась на месте бывшей тонкосуконной мануфактуры «Йокиш». Об этом во вторник, 24 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— В ходе возведения нового жилого квартала на месте бывшей мануфактуры в районе Головинский застройщик проведет работы по восстановлению исторических зданий и их приспособлению к современному использованию. В том числе будет воссоздан внешний облик бывшей водонапорной башни, которая получила статус объекта культурного наследия, — сказал он.
Заммэра добавил, что застройщик также займется восстановлением других построек. Например, специалисты приведут в порядок объект культурного наследия «Контора».
Генеральный директор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова добавила, что башня станет элементом архитектуры нового жилого комплекса. Реставрацию постройки планируется завершить в 2025 году, передает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
До этого Бочкарев сообщил, что на Лужнецкой набережной планируется строительство нового киноконцертного комплекса. Работы пройдут в рамках реорганизации промзоны на месте бывшего авиамоторного завода «Союз».