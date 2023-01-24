Водонапорную башню на месте бывшей мануфактуры «Йокиш» восстановят

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты вернут исторический вид водонапорной башне, которая расположилась на месте бывшей тонкосуконной мануфактуры «Йокиш». Об этом во вторник, 24 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В ходе возведения нового жилого квартала на месте бывшей мануфактуры в районе Головинский застройщик проведет работы по восстановлению исторических зданий и их приспособлению к современному использованию. В том числе будет воссоздан внешний облик бывшей водонапорной башни, которая получила статус объекта культурного наследия, — сказал он.

Заммэра добавил, что застройщик также займется восстановлением других построек. Например, специалисты приведут в порядок объект культурного наследия «Контора».

Генеральный директор компании «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова добавила, что башня станет элементом архитектуры нового жилого комплекса. Реставрацию постройки планируется завершить в 2025 году, передает официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого Бочкарев сообщил, что на Лужнецкой набережной планируется строительство нового киноконцертного комплекса. Работы пройдут в рамках реорганизации промзоны на месте бывшего авиамоторного завода «Союз».