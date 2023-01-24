Психолог пояснила, можно ли сохранить отношения после измены

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Сохранить отношения после измены получается крайне редко. Для этого потребуется большая внутренняя работа со стороны обоих партнеров. Об этом рассказала семейный психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

Чтобы преодолеть эту ситуацию, оба партнера должны внутренне меняться.

— Тот, которому изменили, должен что-то делать с собой, повышать свою внутреннюю устойчивость и смотреть на то, что было не так, или другой, который искал это на стороне. Это не плохо и не хорошо — так бывает, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Оба партнера должны понять, что они ценны друг для друга и хотят сохранить эти отношения. Тот человек, которому изменили, должен проработать злость и обиду на партнера. Психолог добавила, что очень важно сделать первый шаг именно тому, кто изменил. Он должен захотеть выбрать своего партнера.

Ранее певица Анна Семенович сообщила, что пересмотрела свое отношение к мужским изменам. По ее словам, сейчас она предпочитает не знать об этом, передает Nation news.

До этого колумбийская певица Шакира рассказала, что измену бывшего супруга футболиста Жерара Пике выдала баночка клубничного джема.