Шакира рассказала, как баночка клубничного джема выдала измену Пике
Колумбийская певица Шакира рассказала, что измену бывшего супруга футболиста Жерара Пике выдала баночка клубничного джема.
Тончайшую деталь певица заметила сразу по возвращении домой с гастролей. Она увидела, что баночка клубничного джема, которую оставила в холодильнике, была почти полностью съедена. При этом Пике ненавидит это лакомство и не стал бы его есть.
После этого Шакира поняла, что в ее доме кто-то бывает во время ее отсутствия, передает Daily Mail.
О расставании Шакиры с гражданским мужем Жераром Пике стало известно летом прошлого года. Причиной разрыва стала измена спортсмена. Футболист съехал с квартиры поп-звезды. СМИ отмечали, что певица с марта не выкладывала фото с отцом своих детей. Примерно с этого же момента пара не появлялась вместе на публике.
Вместе пара пробыла более десяти лет. За время отношений у пары появилось двое сыновей — Милан и Саша.
После этого в Сети появились слухи, что Шакира попала в больницу из-за нервного срыва на фоне расставания с футболистом. Однако артистка позже опровергла сообщения о своей госпитализации.