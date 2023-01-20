Шакира рассказала, как баночка клубничного джема выдала измену Пике

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Колумбийская певица Шакира рассказала, что измену бывшего супруга футболиста Жерара Пике выдала баночка клубничного джема.

Тончайшую деталь певица заметила сразу по возвращении домой с гастролей. Она увидела, что баночка клубничного джема, которую оставила в холодильнике, была почти полностью съедена. При этом Пике ненавидит это лакомство и не стал бы его есть.

После этого Шакира поняла, что в ее доме кто-то бывает во время ее отсутствия, передает Daily Mail.

О расставании Шакиры с гражданским мужем Жераром Пике стало известно летом прошлого года. Причиной разрыва стала измена спортсмена. Футболист съехал с квартиры поп-звезды. СМИ отмечали, что певица с марта не выкладывала фото с отцом своих детей. Примерно с этого же момента пара не появлялась вместе на публике.

Вместе пара пробыла более десяти лет. За время отношений у пары появилось двое сыновей — Милан и Саша.

После этого в Сети появились слухи, что Шакира попала в больницу из-за нервного срыва на фоне расставания с футболистом. Однако артистка позже опровергла сообщения о своей госпитализации.