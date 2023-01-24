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Пенсионерка лишилась крупной суммы денег, пытаясь «помочь внучке»

Степан Жирнов
Происшествия
Пенсионерка лишилась крупной суммы денег, пытаясь «помочь внучке»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На юге Москвы телефонные аферисты лишили пенсионерку 50 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 24 января.

По данным ведомства, 86-летней москвичке позвонила неизвестная и представилась ее внучкой. Девушка рассказала, что стала виновницей ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей были необходимы 50 тысяч рублей, которые нужно было передать курьеру.

Поверив, пенсионерка собрала деньги и передала мужчине, который пришел к ней в квартиру. Позже москвичка узнала, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре курьера задержали и заключили под стражу. Им оказался 41-летний гость столицы.

Мужчина рассказал, что передал деньги другому соучастнику. В настоящее время полиция разыскивает подельников злоумышленника.

Другая группа аферистов лишила подмосковного студента 200 тысяч рублей, когда тот пытался вызвать проститутку.

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