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Приметы и советы

Песков: Поставки танков Украине оставят след на отношениях России и Германии

Александр Афонин
В мире
Песков: Поставки танков Украине оставят след на отношениях России и Германии
Фото: Пресс-служба Совфеда

Если возможная поставка танков украинским войскам все-таки получит реализацию, то она оставит неминуемый след на отношениях России и Германии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 24 января.

— Хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается. Но, безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений, — сказал он.

Песков добавил, что на текущий момент отношения Москвы и Берлина находятся на достаточно низком уровне, передает РИА Новости.

18 января канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему Берлин не поставляет Украине немецкие танки. По его словам, НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, поэтому власти страны не спешат принимать соответствующее решение.

Однако 24 января генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что в ближайшее время Запад согласует поставки техники, в частности немецких Leopard.

Дмитрий Песков Россия Германия
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