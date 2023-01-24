Столтенберг выразил уверенность, что Запад скоро согласует поставки танков на Украину

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В ближайшее время Запад согласует поставки на Украину танков, в частности немецких Leopard. Об этом во вторник, 24 января, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Мы сегодня обсуждали это. Консультации между странами — членами альянса продолжаются. Я уверен, что скоро у нас будет решение, поскольку сейчас это необходимо, — отметил он.

Столтенберг также призвал союзников подготовить танки Leopard к отправке на Украину на случай согласования поставок. В случае принятия решения необходимо еще какое-то время для подготовки военных к использованию танков, передает РИА Новости.

20 января министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что по итогам встречи на авиабазе «Рамштайн» участники не смогли достигнуть единого мнения касательно поставок танков Leopard на Украину.

До этого замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик в свою очередь заявил, что Германия может попасть в международную изоляцию, если не осуществит поставки танков Leopard. По его словам, на данный момент проходит «большая игра».