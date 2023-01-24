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СМИ: Стала известна причина крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах

Лейла Алиева
В мире
СМИ: Стала известна причина крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах
Фото: shutterstock

Вертолет с руководством МВД Украины потерпел крушение в Броварах в результате ошибки пилота. Об этом во вторник, 24 января, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в МВД.

— Причиной крушения вертолета с руководством МВД в Броварах стала ошибка пилота. Таковы предварительные данные экспертизы авиакатастрофы, — цитирует сообщение РИА Новости.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 января в Броварах Киевской области. После падения вертолета на объект социальной инфраструктуры воздушное судно загорелось. Факт крушения подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. По его данным, на момент трагедии в саду находились дети и сотрудники учреждения.

Жертвами трагедии стали 16 человек, еще 22 человека, 10 из которых — дети, пострадали. На данный момент всех пострадавших госпитализировали. На борту вертолета находились глава украинского МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. В результате крушения они погибли.

Летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов сообщил, что причиной падения вертолета могла стать неопытность экипажа.

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