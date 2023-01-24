СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на севере Москвы

Фото: СК РФ

Москва, улица Зорге Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова во вторник, 24 января.

По ее словам, в результате проверки следователи увидели в произошедшем признаки преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного кодекса РФ.

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В рамках расследования сотрудники ведомства выяснят, кто допустил нарушение правил безопасности работ, а также дадут правовую оценку действиям должностных лиц коммерческой компании.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 21 января на улице Зорге. При выполнении монтажных работ на объекте рабочий упал с высоты шестого этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте.