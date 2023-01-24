Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Кремле отреагировали на предложение Киева Минску подписать пакт о ненападении

Лейла Алиева
В мире
В Кремле отреагировали на предложение Киева Минску подписать пакт о ненападении
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Кремль не имеет информации о предложении Украины Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этом во вторник, 24 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет, я не могу пока это прокомментировать, не располагаю информацией, — приводит его слова ТАСС.

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинское правительство предлагало Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусская армия не двигались на Украину. При этом он отметил, что страны Запада, в свою очередь, не отказывались от своих планов касательно Белоруссии, поэтому при необходимости Минск даст жесткий ответ.

16 января в Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства. Как сообщили в оборонном ведомстве Белоруссии, основная задача учений заключается в повышении оперативной совместимости при выполнении боевых задач. В процессе маневров войска отработают ведение воздушной разведки, совместное патрулирование неба вдоль границы государства и авиационную поддержку группировок армии. Учения будут проходить до 1 февраля 2023 года.

Белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин 10 октября прошлого года приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск.

Белоруссия Украина Дмитрий Песков
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте