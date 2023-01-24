В Кремле отреагировали на предложение Киева Минску подписать пакт о ненападении

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Кремль не имеет информации о предложении Украины Белоруссии заключить пакт о ненападении. Об этом во вторник, 24 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Нет, я не могу пока это прокомментировать, не располагаю информацией, — приводит его слова ТАСС.

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинское правительство предлагало Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусская армия не двигались на Украину. При этом он отметил, что страны Запада, в свою очередь, не отказывались от своих планов касательно Белоруссии, поэтому при необходимости Минск даст жесткий ответ.

16 января в Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства. Как сообщили в оборонном ведомстве Белоруссии, основная задача учений заключается в повышении оперативной совместимости при выполнении боевых задач. В процессе маневров войска отработают ведение воздушной разведки, совместное патрулирование неба вдоль границы государства и авиационную поддержку группировок армии. Учения будут проходить до 1 февраля 2023 года.

Белорусский и российский президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин 10 октября прошлого года приняли решение о совместном развертывании региональной группировки войск.