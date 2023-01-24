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Административное дело завели на тиктокеров Корейку и Форкса

Степан Жирнов
Происшествия
Административное дело завели на тиктокеров Корейку и Форкса
Фото: Telegram/360tv

В отношении тиктокеров Даши Корейки и Хилми Форкса возбудили административные дела. Об этом стало известно во вторник, 24 января.

Юношей, которые выступают в женских нарядах, обвиняют в пропаганде ЛГБТ, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что с идеей проверить тиктокеров по этой статье выступила депутат Яна Лантратова.

Другой блогер, известный под псевдонимом Некоглай, привлек внимание правоохранительных органов роликом, который молодой человек выложил в социальных сетях. Позже стример извинился перед общественностью за содеянное.

Однако сожаление не уберегло его от проверки, в результате которой выяснилось, что Неколай, будучи гражданином Молдавии, нарушил правила пребывания в РФ. В связи с этим его депортировали на родину.

административные правонарушения ЛГБТ пропаганда Блогеры
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