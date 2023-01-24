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Приметы и советы
У вылетавшего из Сочи лайнера «Уральских авиалиний» потекло топливо из крыла. Видео
В Сочи самолет «Уральских авиалиний» чуть не взлетел с открытым бензобаком. Об этом стало известно во вторник, 24 января.
По предварительным данным, утечку топлива из бака в правом крыле заметил диспетчер, который сообщил об этом пилотам. После этого самолет остановился для устранения неполадок, сообщил Telegram-канал Mash.
Другой инцидент произошел с пассажирским самолетом, летевшим из Москвы на Гоа. В связи с тем, что поступила информация о минировании летательного аппарата, рейс был перенаправлен в Узбекистан, где и совершил экстренную посадку.
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Приметы и советы
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