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У вылетавшего из Сочи лайнера «Уральских авиалиний» потекло топливо из крыла. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
У вылетавшего из Сочи лайнера «Уральских авиалиний» потекло топливо из крыла. Видео
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Сочи самолет «Уральских авиалиний» чуть не взлетел с открытым бензобаком. Об этом стало известно во вторник, 24 января.

По предварительным данным, утечку топлива из бака в правом крыле заметил диспетчер, который сообщил об этом пилотам. После этого самолет остановился для устранения неполадок, сообщил Telegram-канал Mash.

Другой инцидент произошел с пассажирским самолетом, летевшим из Москвы на Гоа. В связи с тем, что поступила информация о минировании летательного аппарата, рейс был перенаправлен в Узбекистан, где и совершил экстренную посадку.

Сочи авиадиспетчеры топливо Самолеты
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