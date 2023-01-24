«Стоит он значительно дороже»: Собчак опровергла слухи о продаже дома

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Российская журналистка Ксения Собчак опровергла недавно появившуюся информацию о продаже ее частного дома. Она также заявила, что цена недвижимости намного выше озвученной.

— Дом я не продаю. Ни сама, ни через риелторов. И «стоит он значительно дороже», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Не так давно в Сети появилась информация, что Собчак намеревается продать свой дом. Называлась даже цена, якобы дом продается за шесть миллионов долларов. Появлялись предположения, что журналистка собирается покинуть страну и перевести вырученные средства за границу.

Осенью прошлого года Ксения Собчак уезжала из России, однако вскоре вернулась. А ее роскошный особняк, в котором она обустроила семейное гнездо, тогда пустовал. «Вечерняя Москва» разбиралась, что будет с недвижимостью журналистки в том случае, если Собчак окончательно покинет дом.

В октябре по подозрению в вымогательстве правоохранители задержали Кирилла Суханова — коммерческого директора холдинга «Осторожно Media», принадлежащего Собчак. Тогда же в доме звезды, который расположен в элитном коттеджном поселке Горки-8, прошли обыски.