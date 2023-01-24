Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московская учительница отдала более миллиона рублей мастеру пикапа

Степан Жирнов
Происшествия
Московская учительница отдала более миллиона рублей мастеру пикапа
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Московская учительница физкультуры познакомилась с мужчиной в интернете и отдала ему более миллиона рублей. Об этом стало известно во вторник, 24 января.

34-летняя женщина познакомилась через популярное приложение с 51-летним мужчиной. Вскоре пара начала встречаться. Спустя время ухажер уговорил «возлюбленную» поменять автомобиль на что-то получше.

Вскоре гражданка продала свой автомобиль Hyundai и передала деньги злоумышленнику, который обещал взамен пригнать ей «Mercedes-Benz» или «Porsche».

После пара только переписывалась. Женщина несколько раз ездила в различные города России забирать свой новый автомобиль, но каждый раз случались «технические сложности». Все это время аферист просил присылать ему немного денег на решение вопросов на местности.

Когда женщина отказалась платить, возлюбленный испарился. Поняв, что произошло, девушка обратилась в полицию. Теперь автолюбителя-романтика ищут правоохранительные органы, сообщил Telegram-канал «112».

Похожая афера произошла в столице в конце января. Мошенник продал чужой автомобиль, а выручку присвоил себе.

Автомобили Учителя Москва Деньги Знакомства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте