Московская учительница отдала более миллиона рублей мастеру пикапа

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Московская учительница физкультуры познакомилась с мужчиной в интернете и отдала ему более миллиона рублей. Об этом стало известно во вторник, 24 января.

34-летняя женщина познакомилась через популярное приложение с 51-летним мужчиной. Вскоре пара начала встречаться. Спустя время ухажер уговорил «возлюбленную» поменять автомобиль на что-то получше.

Вскоре гражданка продала свой автомобиль Hyundai и передала деньги злоумышленнику, который обещал взамен пригнать ей «Mercedes-Benz» или «Porsche».

После пара только переписывалась. Женщина несколько раз ездила в различные города России забирать свой новый автомобиль, но каждый раз случались «технические сложности». Все это время аферист просил присылать ему немного денег на решение вопросов на местности.

Когда женщина отказалась платить, возлюбленный испарился. Поняв, что произошло, девушка обратилась в полицию. Теперь автолюбителя-романтика ищут правоохранительные органы, сообщил Telegram-канал «112».

Похожая афера произошла в столице в конце января. Мошенник продал чужой автомобиль, а выручку присвоил себе.