Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» построил цех по выпуску печатных плат

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

На площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» было локализовано уже 33 компании по микроэлектронике, благодаря которым сегодня создаются новые рабочие места. Об этом во вторник, 24 января, мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем микроблоге.

Так, только за 9 месяцев прошлого года порядка 860 человек получили работу на этих предприятиях.

— Статус резидента позволяет компании получать значительные налоговые льготы. Такие предприятия на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Налог на прибыль для них составляет всего два процента, — пояснил Собянин.

К примеру, компания «Цифровые технологии безопасности», являющаяся резидентом ОЭЗ, закончила возведение комплекса по производству печатных плат и других комплектующих на площадке «Алабушево».

Мэр города отметил в своем Telegram-канале, что такой компонент, как печатные платы, требуется практически для любого электронного прибора в быту.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в столице за 11 месяцев прошлого года увеличилось производство медицинского оборудования больше чем на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего.