Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» построил цех по выпуску печатных плат

Евгений Жуков
Город
Собянин: Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» построил цех по выпуску печатных плат
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

На площадках особой экономической зоны «Технополис Москва» было локализовано уже 33 компании по микроэлектронике, благодаря которым сегодня создаются новые рабочие места. Об этом во вторник, 24 января, мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем микроблоге.

Так, только за 9 месяцев прошлого года порядка 860 человек получили работу на этих предприятиях.

— Статус резидента позволяет компании получать значительные налоговые льготы. Такие предприятия на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Налог на прибыль для них составляет всего два процента, — пояснил Собянин.

К примеру, компания «Цифровые технологии безопасности», являющаяся резидентом ОЭЗ, закончила возведение комплекса по производству печатных плат и других комплектующих на площадке «Алабушево».

Мэр города отметил в своем Telegram-канале, что такой компонент, как печатные платы, требуется практически для любого электронного прибора в быту.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в столице за 11 месяцев прошлого года увеличилось производство медицинского оборудования больше чем на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего.

Производство Москва Сергей Собянин технополис «Москва»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте