В Госдуме предложили обязать предъявлять военный билет при получении прав и лицензии на оружие

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В Госдуму внесли законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе Госдумы.

— Законодательное закрепление представления документов воинского учета для граждан, обязанных состоять на воинском учете, при обращении в уполномоченные органы, — говорится в документе.

Уточняется, что предъявлять военный билет законопроект предлагает также при регистрации по месту жительства или пребывания. Данное решение должно поспособствовать решению задач по мобилизационной готовности российской армии, утверждается на сайте думской электронной базы.

С инициативой повысить призывной возраст россиян 21 декабря выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, принятие подобной меры позволит обеспечить дальнейшее развитие вооруженных сил страны.

Военные эксперты объяснили «Вечерней Москве», почему российские власти хотят сдвинуть возрастные границы призыва. По мнению одного из экспертов, Владимира Литовкина, есть смысл призывать в армию в более зрелом возрасте — 21 год или даже старше, чтобы на службу приходили сознательные, ответственные люди, а не изнеженные мальчики.