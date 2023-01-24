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Стали известны подробности самочувствия Станислава Садальского

Араз Салехов
Общество
Стали известны подробности самочувствия Станислава Садальского
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Стали известны подробности самочувствия российского актера Станислава Садальского — предположительно, из-за стресса и других факторов у него открылось внутреннее кровотечение.

Спустя почти сутки нахождения в клинике артист в сознании, медики зафиксировали у него низкое давление. Садальский может провести в больнице пару-тройку дней, там же он пройдет обследование, сообщил источник «Пятого канала».

Ночью 24 января актер сообщил, что попал в столичную больницу. Его забрали в Боткинскую больницу. Актер добавил, что должен в среду, 25 января, лететь в Мурманск. Он попросил поклонников пожелать ему удачи.

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, с какими проблемами со здоровьем может столкнуться Станислав Садальский из-за его повышенной тревожности. По ее словам, постоянный стресс и повышенная тревожность могут вызывать различные заболевания — начиная с кровотечения из носа и проблем со сном до быстрой утомляемости. Повышается риск аутоиммунных заболеваний, например, псориаза. У некоторых пациентов может возникнуть рассеянный склероз.

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