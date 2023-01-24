В Киеве заявили об отсутствии агрессивных намерений в отношении Белоруссии

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У Украины нет никаких агрессивных намерений в отношении Белоруссии. Об этом во вторник, 24 января, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

— Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Беларуси, — заявил он.

Николенко также отметил, что украинское правительство имеет четкий план на случай возможной агрессии со стороны Белоруссии, передает ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинское правительство предлагало Минску заключить пакт о ненападении, чтобы белорусская армия не двигалась на Украину. При этом он отметил, что страны Запада в свою очередь не отказывались от своих планов касательно Белоруссии, поэтому при необходимости Минск даст жесткий ответ.

16 января в Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства. Как сообщили в оборонном ведомстве Белоруссии, основная задача учений заключается в повышении оперативной совместимости при выполнении боевых задач.