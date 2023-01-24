Движение двух трамвайных маршрутов восстановили на Нагатинской улице

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Москва, 2-й Нагатинский проезд Карта всех событий

На Нагатинской улице в районе остановки «2-й Нагатинский проезд» из-за столкновения двух автомобилей на путях задерживались трамваи № 47 и 49. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На тот момент маршруты движения транспорта были временно изменены.

Позже в дептрансе сообщили о восстановлении потока общественного транспорта на Нагатинской улице, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что все трамвайные депо в Москве будут реконструированы и адаптированы под новые вагоны в 2023 году. Так, к концу года специалисты планируют завершить работы в старейшем трамвайном депо имени Апакова в центре города, куда поступят 60 новых современных трамваев.