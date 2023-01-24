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Находящиеся на вооружении армии Чехии танки Leopard 2 немецкого производства нужны для противодействия угрозам обороны государства. По этой причине Прага не сможет поставить украинским подразделениям эту технику. Об этом во вторник, 24 января, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала в интервью агентству DPA.

— Сейчас невозможно отправить танки Leopard, поскольку эти танки нужны нам для обеспечения нашей собственной безопасности, — объяснил причину отказа от поставок чешский чиновник.

До этого обозреватель Лаура Келли заявила, что украинское руководство недовольно неготовностью Вашингтона поставлять Киеву технику, с которой тот мог бы организовать полномасштабное наступление на Крымский полуостров.

Ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину, которую так обсуждают в прессе, является сугубо конкурентной борьбой внутри военно-политического блока НАТО. Берлин не хочет снабжать Киев своим оружием, но под давлением Вашингтона будет вынужден это сделать. Однако поставки этих боевых машин ни на минуту не приблизят победу украинской стороны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный обозреватель и политолог Виктор Литовкин.