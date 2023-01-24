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Приметы и советы

Вывески ресторанов KFC в Москве начали менять на Rostic's

Евгений Белоусов
Общество
Вывески ресторанов KFC в Москве начали менять на Rostic's
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В российских ресторанах быстрого питания KFC начали менять вывески. Прежние владельцы сети ранее объявили о продаже российского бизнеса. Об этом стало известно во вторник, 24 января.

Уточняется, что вывески начали обновлять в заведении сети на ВДНХ. Сам же ресторан сейчас закрыт для посещения. Однако в пресс-службе KFC в России заявили, что пока еще выбирают новый логотип. Финальная версия будет известна только в момент открытия ресторанов, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что бывшее российское подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC — ООО «Юнирест» — подало заявку на товарный знак Rostic’s с указанием названия и графического оформления.

7 декабря 2022 года стало известно, что польский ресторанный холдинг Amrest Group договорился о продаже принадлежащих ему ресторанов KFC на территории РФ российской компании «Альмира». В рамках данной сделки Amrest намерен получить за свои российские активы минимум 100 миллионов евро, что на тот момент было эквивалентно 6,6 миллиарда рублей.

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