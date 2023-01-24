Путин сравнил производство ракет для ПВО в России и в мире
Объемы российского производства ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) сопоставимо со всеми мировыми объемами. Об этом во вторник, 24 января, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
— Что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Кроме всего прочего, сами системы — современные и надежные, — рассказал президент.
При этом, сравнивая объемы создания российских ракет со снарядами Patriot американского производства, Путин отметил, что отечественный военно-промышленный комплекс превосходит конкурентов «более чем в три раза».
До этого глава государства на встрече с губернатором Белгородской области поднял вопросы безопасности. Помимо этого, Путин оценил успехи Гладкова в развитии региона.
Также стало известно, что Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину ускорить в новых российских регионах работу для повышения уровня жизни граждан.