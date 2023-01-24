Путин сравнил производство ракет для ПВО в России и в мире

Фото: Администрация президента РФ

Объемы российского производства ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) сопоставимо со всеми мировыми объемами. Об этом во вторник, 24 января, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

— Что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Кроме всего прочего, сами системы — современные и надежные, — рассказал президент.

При этом, сравнивая объемы создания российских ракет со снарядами Patriot американского производства, Путин отметил, что отечественный военно-промышленный комплекс превосходит конкурентов «более чем в три раза».

До этого глава государства на встрече с губернатором Белгородской области поднял вопросы безопасности. Помимо этого, Путин оценил успехи Гладкова в развитии региона.

Также стало известно, что Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину ускорить в новых российских регионах работу для повышения уровня жизни граждан.