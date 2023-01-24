Фото: flickr/worldeconomicforum

Украинские власти не намерены заключать с Российской Федерацией мирное соглашение, подобное Минским договоренностям об урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом во вторник, 24 января, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье, опубликованной в журнале Politico.

Политик заявил, что ошибки Минских соглашений, достигнутых в 2014–2015 годах Москвой и Киевом при посредничестве Берлина и Парижа, «должны служить примером того, как не надо вести переговоры с Россией».

По его словам, создатели того документа считали, что закрепление статус-кво и снижение интенсивности боевых действий приведут к деэскалации конфликта, однако этого не произошло. Кулеба также подчеркнул, что «любой гипотетический «Минск-3» будет иметь только один результат — еще более кровопролитную войну».

Помимо этого, министр заявил, что украинские партнеры «должны заставить Россию, а не Украину пойти на уступки» в контексте потенциальных мирных переговоров.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда необходимо судить за развязывание «войны с Россией».

Парламентарий уточнил, что подписанные Киевом Минские соглашения были для украинского государства отсрочкой, во время которой Киев готовился создать угрозу «для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны».