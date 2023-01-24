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Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на севере Москвы

Евгений Белоусов
Происшествия
Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на севере Москвы
Фото: Depositphotos
Москва, Полярная улица, 19 Карта всех событий

Легковой автомобиль наехал на велосипедиста на пешеходном переходе на Полярной улице в Москве. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение на месте происшествия не затруднено, — говорится в сообщении.

Сам инцидент попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль сбивает велосипедиста, когда тот переезжает магистраль по переходу. Машина успела быстро затормозить, но все же слегка протащила его по дороге.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Сейчас на месте аварии работают оперативные службы города, передает Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого на юго-западе Москвы столкнулись два автомобиля. Авария произошла на внутренней стороне 35-го километра Московской кольцевой автодороги. На месте работают оперативные службы города.

Другое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в ночь с воскресенья на понедельник. В результате аварии пострадали два человека.

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