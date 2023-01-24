Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на севере Москвы

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Москва, Полярная улица, 19 Карта всех событий

Легковой автомобиль наехал на велосипедиста на пешеходном переходе на Полярной улице в Москве. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение на месте происшествия не затруднено, — говорится в сообщении.

Сам инцидент попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль сбивает велосипедиста, когда тот переезжает магистраль по переходу. Машина успела быстро затормозить, но все же слегка протащила его по дороге.

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Сейчас на месте аварии работают оперативные службы города, передает Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого на юго-западе Москвы столкнулись два автомобиля. Авария произошла на внутренней стороне 35-го километра Московской кольцевой автодороги. На месте работают оперативные службы города.

Другое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в ночь с воскресенья на понедельник. В результате аварии пострадали два человека.