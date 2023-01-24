Московский «Спартак» подписал контракт с парагвайцем Дуарте до 2027 года

Фото: Telegram / ФК «Спартак-Москва»

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с парагвайцем Алексисом Дуарте. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе столичного клуба.

— Дуарте — 22-летний центральный защитник из Парагвая. Ранее он выступал на родине за «Серро Портеньо», в составе которого дважды стал победителем чемпионата страны и получил опыт игры в Кубке Либертадорес, — говорится в сообщении.

Уточняется, что контракт с Дуарте подписан футбольным клубом до 30 июня 2027 года. В московском «Спартаке» парагваец будет выступать под четвертым номером.

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Россия может принять решение выйти из УЕФА и перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АКФ). Шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник заявил, что в таком случае РФ получит новые возможности, однако у такого решения есть недостатки. Например, ряд азиатских стран негативно отнесется к такому переходу.