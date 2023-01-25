Новый посол США в России прибудет в Москву до конца января

Фото: Telegram / Посольство США в Москве

Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси прибудет в Москву до конца января. Об этом во вторник, 24 января, на брифинге для журналистов сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он подтвердил информацию о встрече дипломата в Вашингтоне с российским послом в США Анатолием Антоновым. Официальный представитель Госдепа назвал эту встречу для Трейси «возможностью провести дискуссии» с коллегой из России. В настоящее время дипломат проводит консультации в американской столице.

По словам Прайса, Трейси не обсуждала с Антоновым какие-либо формы переговорного урегулирования конфликта на Украине. Дипломат заявил, что этим должны заниматься представители Украины, а США готовы предоставить поддержку «при необходимости».

— Мы готовы поддержать их, если и когда придет время для значимого диалога и дипломатии, — подчеркнул глава пресс-службы Госдепартамента.

Он также отметил, что Вашингтон «ясно заявил» о своем желании держать открытыми каналы связи с российской стороной, у Соединенных Штатов есть возможность позвонить, «когда это необходимо», пишет ТАСС.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также заявил, что новый посол США в Москве Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни.