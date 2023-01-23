Замглавы МИД Рябков сообщил, что новый посол США прибудет в Россию в ближайшие дни

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Новый посол Соединенных Штатов Америки Линн Трейси приедет в Россию в ближайшие дни. Об этом в понедельник, 23 января, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— В ближайшие дни, — цитирует дипломата РИА Новости.

В начале января официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что новый посол США в России на своем посту займется вопросом обеспечения диппредставительства кадрами, в частности, работа коснется возобновления выдачи виз в Москве. Представитель Госдепа обвинил в проблемах с визами российское правительство, запретившее американскому посольству нанимать на работу россиян и граждан третьих стран. Это, подчеркнул Прайс, привело к увольнению 180 человек, которые в том числе занимались оформлением виз.

Американский сенат утвердил назначение Линн Трейси послом США в России 21 декабря 2022 года. За кандидатуру Трейси проголосовали 55 из ста членов нижней палаты Конгресса при одном голосе против. Дипломат стала первой в истории женщиной на этой должности.

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий заявил «Вечерней Москве», что Трейси имеет большой опыт работы как в РФ, так и на постсоветском пространстве, однако ждать каких-то значительных перемен в отношениях стран из-за этого не стоит.