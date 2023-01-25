Песков рассказал об отсутствии общения Путина и Зеленского в последние несколько лет

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Президент России Владимир Путин не общался с украинским визави Владимиром Зеленским последние несколько лет, сообщил РИА Новости в среду, 25 января, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Лидеры двух стран виделись в 2019 году на парижском саммите в «нормандском формате». Тогда же глава российского государства провел и двусторонние встречи — с Зеленским, а также лидером Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей тогда поста канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

После этой встречи, как сообщается на сайте Кремля, Путин несколько раз созванивался с Зеленским. Последний раз сообщение о таком звонке датируется июлем 2020 года. После этого данных о каких-либо контактах между лидерами не было.

На вопрос РИА Новости, верно ли будет сказать, что уже несколько лет у российского лидера не было ни личных, ни телефонных контактов с украинским визави, Песков ответил утвердительно.

Французский лидер Эммануэль Макрон на прошлой неделе заявил, что Париж выступает за сохранение диалога с Москвой. Он добавил, что много раз разговаривал с Путиным как до, так и после начала спецоперации. Однако в последние недели они не имели никаких контактов друг с другом, посетовал глава Франции.