Жителям Москвы пообещали потепление до 0 градусов 25 января

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков и местами гололедица ожидает жителей Московского региона в предстоящую среду, 25 января. Таким прогнозом поделились специалисты Гидрометцентра РФ.

В дневное время суток температура воздуха в российской столице будет варьироваться в пределах от -2 до 0 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза. В Подмосковье днем ожидается от -5 до 0 градусов, в ночное время суток — до 7 градусов ниже нуля.

Также представители российского Гидрометцентра на своем сайте опубликовали прогноз, согласно которому ветер будет юго-западным, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 758 миллиметров ртутного столба.

Накануне ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что эта неделя принесет горожанам солнце, а благодаря отсутствию ветра погода будет довольно комфортной. Атмосферное давление же будет выше нормы. Понижение ожидается только после 26 января.