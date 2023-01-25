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ФТС: Китай стал лидером по импорту новых «легковушек» в Россию в 2022 году

Егор Провоторов
Экономика
ФТС: Китай стал лидером по импорту новых «легковушек» в Россию в 2022 году
Фото: depositphotos

КНР по итогам прошлого года стала лидером среди стран-импортеров легковых автомобилей в Россию. Ввоз новых китайских транспортных средств за год вырос на 40 процентов и превысил 117 тысяч единиц, сообщили в среду, 25 января, в Федеральной таможенной службе.

— В 2022 году наибольшее количество легковых автомобилей ввозилось из Китая. Всего ввезено более 117 тысяч новых авто, что почти на 40 процентов больше, чем в прошлом году, — сообщили в ведомстве в комментарии РИА Новости.

По опубликованным ранее данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в России за прошлый год упали на 59 процентов в сравнении с 2021 годом. Почти 30 процентов продаж пришлось на отечественные марки, вторую строчку рейтинга заняли корейские бренды с долей 19,5 процента, а на третьем месте расположился китайский автопром, на который пришлось 19,2 процента продаж новых легковых автомобилей.

Российский рынок автомобилей в августе-декабре пополнился машинами европейского производства, поставляемыми через альтернативные каналы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

Автомобили ФТС Китай Импорт
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