Песков отреагировал на данные CNN о новой волне мобилизации до 200 тысяч человек в РФ

Фото: Администрация президента РФ

Сообщения CNN о возможности новой волны мобилизации в России являются недостоверными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, является информация издания настолько же правдивой и как ранее появившиеся слухи на данную тему, Песков ответил утвердительно.

Недавно CNN, ссылаясь на источники в американских и западных правительственных структурах, сообщила, что президент России Владимир Путин якобы рассматривает возможность проведения новой волны мобилизации до 200 тысяч человек. При этом ее будут проводить «более тихо, чем первую», передает ТАСС.

Песков заявил, что россиянам не стоит придавать значение сообщениям Telegram-каналов о планах объявить в России новую волну частичной мобилизации. По словам пресс-секретаря президента России, первоисточником в данном случае является власть.

До этого депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев высказал мнение, что на сегодняшний день в России нет никаких предпосылок к проведению второй волны мобилизации. По его словам, проводить повторные мероприятия в ближайшие полгода будет просто неэффективно.