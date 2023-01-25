Дилеры прокомментировали возможный дефицит автомобилей в России

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С российского рынка не исчезнут полностью новые азиатские, японские, корейские и европейские автомобили массового сегмента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных представители авторитейла в среду, 25 января.

— Говорить о полном исчезновении таких массовых автомобилей из российских автосалонов нельзя, на популярные модели есть спрос. Многие дилеры уже наладили альтернативные каналы поставок, хотя возить массовый сегмент по параллельному импорту менее выгодно, нежели премиальный, — отметили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

В свою очередь заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков добавил, что предпосылок к исчезновению с российского рынка иномарок массового сегмента нет. Например, автомобилей бренда Hyundai еще достаточно на складах.

При этом директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец утверждает, что складские запасы ранее официально поставленных автомобилей Hyundai и Kia заканчиваются, передает РИА Новости.

К концу 2022 года на складах российских автодилеров осталось от 20 до 30 тысяч новых машин иностранных брендов. Такого количества автомобилей хватит на один месяц, сообщает Ассоциация российских автомобильных дилеров. «Вечерняя Москва» разбиралась, как обстоят дела на российском авторынке, какие автомобили останутся в следующем году и стоит ли ждать снижения цен.