Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Капремонт дома 1953 года постройки завершили в районе Щукино

Евгений Жуков
Город
Капремонт дома 1953 года постройки завершили в районе Щукино
Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта
Москва, улица Расплетина, 4к1 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда подошли к концу работы по обновлению дома № 4, корпус 1, на улице Расплетина. Об этом в среду, 25 января, рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

Данный объект 1953 года постройки выполнен в неоклассическом стиле. Специалисты выполнили работы по ремонту фасада здания, подвального помещения, а также заменили инженерные системы.

По словам заместителя гендира ФКР Москвы Владимира Кожиченкова, «сохранение исторического портрета домов» города является важной задачей для фонда. Он также добавил, что мастера создали специальный проект проведения работ и подобрали максимально подходящие материалы и технологии для проведения капремонта.

Фасад здания приводили в порядок в несколько этапов. Так, в рамках первого, ремонтники произвели расчистку плоскостей от накопившихся загрязнений, а также отремонтировали поврежденные участки кирпичной кладки. Помимо этого, места намокания были обработаны антисептическим средством.

На втором этапе мастера работали над сохранением уникального внешнего вида объекта. Например, восстановили лепнину, используя инновационные материалы отечественного производства. После этапа основных работ специалисты восстановили цоколь дома, заменили наружный водосток, а также установили новые входные двери в подъезды.

Помимо этого, были приведены в порядок подвальные помещения, где мастера произвели замену стояков холодного водоснабжения и водоотведения, а также обновили систему центрального отопления.

Еще один дом был обновлен на улице Волхонке, 7/6. Объект, как уточняется, был возведен в 1917 году по проекту архитектора Н. Г. Лазарева.

капремонт Район Щукино Газета «Вечерняя Москва» Северо-Западный административный округ (СЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте