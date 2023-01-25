Капремонт дома 1953 года постройки завершили в районе Щукино

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта

Москва, улица Расплетина, 4к1 Карта всех событий

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда подошли к концу работы по обновлению дома № 4, корпус 1, на улице Расплетина. Об этом в среду, 25 января, рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта.

Данный объект 1953 года постройки выполнен в неоклассическом стиле. Специалисты выполнили работы по ремонту фасада здания, подвального помещения, а также заменили инженерные системы.

По словам заместителя гендира ФКР Москвы Владимира Кожиченкова, «сохранение исторического портрета домов» города является важной задачей для фонда. Он также добавил, что мастера создали специальный проект проведения работ и подобрали максимально подходящие материалы и технологии для проведения капремонта.

Фасад здания приводили в порядок в несколько этапов. Так, в рамках первого, ремонтники произвели расчистку плоскостей от накопившихся загрязнений, а также отремонтировали поврежденные участки кирпичной кладки. Помимо этого, места намокания были обработаны антисептическим средством.

На втором этапе мастера работали над сохранением уникального внешнего вида объекта. Например, восстановили лепнину, используя инновационные материалы отечественного производства. После этапа основных работ специалисты восстановили цоколь дома, заменили наружный водосток, а также установили новые входные двери в подъезды.

Помимо этого, были приведены в порядок подвальные помещения, где мастера произвели замену стояков холодного водоснабжения и водоотведения, а также обновили систему центрального отопления.

Еще один дом был обновлен на улице Волхонке, 7/6. Объект, как уточняется, был возведен в 1917 году по проекту архитектора Н. Г. Лазарева.