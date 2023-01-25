Отделочные работы стартовали на станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

На станции «Университет дружбы народов» будущей Троицкой линии метро начались архитектурно-отделочные работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 25 января.

— На строящейся станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии столичного метрополитена практически завершены монолитные работы и обратная засыпка котлованов, началась архитектурная отделка пассажирской зоны, — рассказал он.

Пол платформы уложат сибирским гранитом, а стены будут облицованы саянским мрамором. Чтобы установить лицевые панели на путевых стенах, специалисты монтируют специальную подсистему.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» — генерального проектировщика и подрядчика строительства столичного метро Юрия Кравцова, на станции уже смонтированы эскалаторы. На данный момент идут работы по установке инженерных систем.

Кроме того, прилегающую к станции территорию уже начали благоустраивать — укладывают плитку и устанавливают мачты освещения, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне специалисты приступили к монтажу инженерных систем на станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро. По словам Бочкарева, на станции уже завершена гидроизоляция, а в первом вестибюле выполнена работа по обратной засыпке монтажного проема после монтажа эскалаторов.