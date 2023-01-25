Компьютерное зрение в лучевой диагностике: столичные ученые подвели научные итоги первого этапа московского эксперимента

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Ученые Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы систематизировали итоги первого этапа крупнейшего в мире научного эксперимента по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений и дальнейшего применения в системе здравоохранения города Москвы. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе депздрава.

По словам директора столичного Центра диагностики и телемедицины Юрия Васильева, решение об организации эксперимента по внедрению компьютерного зрения в медицину было принято еще в 2019 году, а уже в начале 2020 года врачи увидели пользу от искусственного интеллекта (ИИ). Так, нейросети с точностью до 94 процентов определяли объем поражения при ковидной пневмонии.

— Сегодня в эксперименте более 40 сервисов ИИ по 17 клиническим направлениям, почти за три года нейросети проанализировали уже более восьми миллионов изображений, полученных при помощи лучевых методов исследований пациентов медицинских учреждений столицы, — отметил Васильев.

Он также добавил, что ИИ на сегодняшний день является крайне полезным инструментом. К примеру, он способен определять признаки наличия аневризмы аорты у пациентов. В 2023 году вне эксперимента Москва стала первым российским городом, где введут специальный тариф в рамках ОМС на анализ маммографических исследований с помощью систем ИИ.

Технологии компьютерного зрения стоит применять в системе здравоохранения города Москвы при проведении массовых профилактических исследований методами лучевой диагностики. Специально обученный алгоритм может на беспрерывной основе проводить анализ результатов скрининговых исследований, а также выявлять подозрительные образования и направлять их на оценку профессионалу.

До этого Юрий Васильев заявил, что созданные столичными специалистами новые стандарты общих требований к системам ИИ в медицине и системам менеджмента качества апробированы и используются в технических и клинических испытаниях.