Двое жителей Пермского края взяли с собой хаски на ограбление магазина одежды

Фото: Telegram / МВД Медиа

Двое мужчин решили ограбить магазин в Краснокамске, Пермском крае — они выкрали три пары женских джинсов. С собой на дело они взяли четвероного друга хаски. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, злоумышленники подошли к торговому центру, после один из них вошел в здание и выкрал женские джинсы. Сумма ущерба составила семь тысяч рублей. Причем все это время пес находился рядом, он даже зашел в магазин, однако сразу из него выбежал. После злоумышленники вышли из здания ТЦ.

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В ходе следствия полицейские изучили видеозаписи с камер наблюдения — одного из мужчин обнаружили через три часа на Комсомольском проспекте. Мужчина сидел на лавочке у торгового центра, его опознала одна из свидетельниц. У него были изъяты похищенные джинсы, второго мужчину задержали уже на следующий день.

Как выяснилось позже, один из фигурантов ранее украл женскую сумочку из магазина — общая сумма ущерба составила 57 тысяч рублей. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает сайт «МВД Медиа».

Накануне налетчик ограбил ювелирный салон в Подмосковье, распылив газовый баллончик в лицо сотруднице. После мужчина вынес из магазина поддон с драгоценностями. Ущерб от его действий превысил 600 тысяч рублей.