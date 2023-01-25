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Приметы и советы

Названы пять продуктов, которые способствуют росту мышц

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы пять продуктов, которые способствуют росту мышц
Фото: Unsplash

Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты лучше всего способствуют росту мышц.

По словам эксперта, куриные яйца должны стать одним из основных продуктов в рационе желающих набрать мышечную массу. В этом продукте содержится аминокислота лейцин и цинк, стимулирующий развитие мышц.

Также высококачественным белком, который требуется для роста мышц, богата нежирная говядина. Кроме того, стоит включить в рацион куриное мясо, особенно грудку.

Большое количество белка содержится в нежирной треске. Кроме того, в ней содержатся ненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6.

Из зерновых культур способствует росту мышц киноа, передает Life.ru.

До этого диетолог Ксения Жук перечислила продукты, которые можно хранить долго. В основном это сухие продукты: крупы, чипсы, печенье, а также напитки и хлеб для тостов. К тем, что обычно долго хранится в холоде, относятся вяленый сыр, вяленая колбаса, консервированные овощи, передает «Царьград».

При повышенной чувствительности желудка есть ряд продуктов, которые могут усугубить текущее состояние человека. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что опасно есть в таком состоянии и как лучше составить свой рацион питания, чтобы не ухудшить здоровье.

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